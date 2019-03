Vernieuwing fietspaden Alfons Schryvers

08 maart 2019

11u55 0

Vanaf maandag 18 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met het vernieuwen van de fietspaden langs de Ertbrandstraat/Kapelsestraat (N11) in Kapellen. Langs beide kanten van de weg worden de bestaande, en versleten, fietspaden in klinkers en beton opbreken om nadien vervangen te worden door fietspaden in asfalt. Dat zal het rijcomfort voor fietsers gevoelig verbeteren. De werfzone bevindt zich tussen het kruispunt met de Klinkaardstraat (N111) en het kruispunt met de Kalmthoutsesteenweg (N122). Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werken ongeveer drie maanden duren, maar de verkeershinder blijft beperkt. Fietsers kunnen steeds langs één kant van de weg over het fietspad in beide richtingen. Gemotoriseerd verkeer blijft ook steeds mogelijk, maar plaatselijk moet het verkeer soms afwisselend over één rijstrook passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten.