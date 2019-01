Vernieuwde fietspaden en verschillende fietsinvesteringen op komst Alfons Schryvers

31 januari 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat op de gewestweg N11 de fietspaden, tussen het kruispunt van de Kalmthoutsesteenweg en de Klinkaardstraat, vernieuwen. Sommige stukken van het fietspad liggen er niet goed bij en herstellingen, of plaatselijke vernieuwingen, zijn dringend nodig.

De werken op de gewestweg N11 starten vanaf 11 maart en duren ongeveer drie weken. De kosten van de werken zijn voor rekening van het Vlaams Gewest. Ook het Kapelse gemeentebestuur gaat verder investeren in veilige fietspaden. Zo is de komende jaren een veilig fietspad langsheen de Klinkaardstraat voorzien. In Hoogboom, langs de Oude Gracht en het kerkhof, wordt het fietspad breder veiliger en comfortabeler gemaakt. De zogenaamde trage wegen, doorsteken en verbindingsweggetjes, in Kapellen worden in kaart gebracht en waar mogelijk opnieuw uitgerust en/of toegankelijk gemaakt voor fietsers en voetgangers. Via een app worden veilige fietsroutes uitgestippeld voor winkelende, schoolgaande, werkende en toeristische fietsers. Met de realisatie van de fiets-o-strade werd de verbinding Antwerpen-Essen bijna volledig gerealiseerd. In Samenwerking met de provincie wil de gemeente Kapellen de laatste ontbrekende schakel zo snel mogelijk realiseren. Deze laatste schakel liet meer dan een jaar op zich wachten omwille van een gerechtelijke procedure ingespannen door een boordeigenaar.

Fietsen door natuurgebied

De gemeente Kapellen werkt, samen met Brasschaat en Kalmthout, aan een nieuwe fietsverbinding vanaf de Heidestraat Zuid naar Brasschaat. Het tracé loopt voor een groot deel over de onverharde zandweg aan het uiteinde van de Heidestraat Zuid en moet aansluiten op de fietsostrade. De oost-westfietsroute vormt een link tussen het natuurgebied De Uitlegger, het loopgravenpad, de Kalmthoutse Heide en Perron Noord. Behalve verschillende gemeentebesturen zijn ook het Agentschap Natuur en Bos en het ministerie van Defensie betrokken partijen. De onverharde zandweg is 850 meter lang en ligt zowat 700 meter op Kapels grondgebied en 150 meter op dat van Brasschaat. De verbinding moet aansluiten op de fietsostrade Antwerpen-Essen via de Heidestraat en de Heidestraat Zuid. In Brasschaat loopt de route dan via de militaire luchthaven en de huidige betonweg naar de Essensteenweg. De nieuwe fietsroute is in zijn geheel 7,7 kilometer lang en ligt deels ook in het Klein Schietveld. Met de realisatie van dit project ontstaat ook een fietsverbinding met de KMO-zones Bosduin Kapellen en Kalmthout en de bedrijvensite in de campus Coppens in Brasschaat. Momenteel moeten zowel de provincie als het Vlaams gewest het tracé nog goedkeuren. Het project zal ook een belangrijke recreatieve functie hebben. Het creëert immers een fietsverbinding tussen het natuurgebied De Uitlegger, het loopgravenpad in het Mastenbod, de Kalmthoutse Heide, het Suske en Wiske-kindermuseum, Perron Noord en het Gunfire Museum.