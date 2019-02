Verkiezingen verschuiven Dorpsdag Alfons Schryvers

04 februari 2019

De 33ste Kapelse Dorpsdag heeft dit jaar plaats op zondag 19 mei en niet op de traditionele laatste zondag van mei. Reden zijn de Vlaamse, Europese en federale verkiezingen die dan gehouden worden en daar wil de gemeente rekening mee houden. Tijdens de Dorpsdag tonen plaatselijke verenigingen, handelaars en organisaties wat ze in de aanbieding, of hun mars, hebben. Het gekende concept, met honderden standhouders in het centrum van Kapellen, blijft behouden en het parcours is die dag volledig autovrij. Geïnteresseerden in een stand op de Dorpsdag kunnen zich vanaf nu als standhouder inschrijven op de gemeentelijke website. Ook deelnemers aan de rommelmarkt moeten vooraf inschrijven.