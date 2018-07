Verkeershinder wielerwedstrijd 25 juli 2018

Tijdens De Kapelse Sprint, op dinsdag 31 juli, wordt er gekoerst op het gesloten parcours Hoevensebaan-Albertdreef-Essenhoutstraat. Daarom gelden er, van 15.30 tot 22 uur, enkele verkeersmaatregelen. De Hoevensebaan, Albertdreef en Essenhoutstraat zijn volledig verkeersvrij. Het is voor bewoners van de genoemde straten niet mogelijk om hun woning per voertuig te bereiken. Parkeren is ook niet toegelaten in die straten. De lokale politie vraagt aan bewoners om, wanneer ze hun voertuig nodig hebben, om het buiten de zones te plaatsen. De Oblatenlaan, de Sterrelaan en de Zandstraat zijn onbereikbaar omdat ze binnen het parcours liggen. Voor het wegverkeer, en het openbaar vervoer, is er een omleiding. (FSE)