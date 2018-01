Verenigingen werken samen voor kerstconcert 02u30 0 Foto Alfons Schryvers

In Kapellen organiseerden De CultPlussers van de Landelijke Gilde, het Pop- en Rockkoor KINDaMAGIC en de gemeente Kapellen het 'Kind a X- mas in concert'. Tijdens de concertavond werkten ze samen met 4 andere Kapelse verenigingen, Davidsfonds, Femma, Okra en Kwb. Het motto van hun samenwerking was 'Samen bereik je meer' en dat was duidelijk te merken zowel op organisatorisch vlak als inzake opkomst.





Bijna 500 cultuurliefhebbers zakten af naar een bomvolle kerk van Zilverenhoek en genoten er van een wervelende pop- en rockconcert, een avond geheel in de sfeer van de eindejaarsfeesten.





(FSE)