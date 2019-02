Verenigingen kunnen gratis meubelen aanschaffen Alfons Schryvers

01 februari 2019

16u47 0

Zaterdag 2 februari, vanaf 10 uur, kunnen Kapelse verenigingen hun inboedel gratis aanvullen. Naar aanleiding van de afbraak van ’t Bruggeske worden alle materialen die herbruikbaar zijn door het Kapelse gemeentebestuur gratis aangeboden aan Kapelse verenigingen. De kijkdag gaat door in feestzaal ’t Bruggeske waar alle voorwerpen getoond worden. Het gaat vooral om stoelen, tafels, toogelementen, bureau’s, kasten, luidsprekers en nog veel meer. Naar schatting zijn er een 80-tal voorwerpen beschikbaar. Als twee verenigingen interesse hebben voor hetzelfde voorwerp zal via trekking bepaald worden wie hiervoor in aanmerking komt. De resterende voorwerpen gaan naar de Kringloopwinkel. Alle verenigingen worden nadien per mail op de hoogte gebracht. Iedere vereniging zal zelf moeten instaan voor het transport van de goederen die hen werden toegewezen.