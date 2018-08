Veel belangstelling voor barbecue 't Bruggeske 02 augustus 2018

De eerste vakantiemaand werd in het OCMW-dienstencentrum 't Bruggeske, aan de Hoevensebaan in Kapellen, afgesloten met een grote barbecue. Er waren niet minder dan 120 deelnemers op de afspraak. De kok, bijgestaan door vrijwilligers, zorgden voor een eetfestijn met lekkere gerechtjes recht van het houtskoolvuur. Later volgt nog een gelijkaardige barbecue in het dienstencentrum 't Ertbrandje in Putte-Kapellen. Dienstencentra 't Bruggeske en 't Ertbrandje bieden uitstekende voorzieningen en een waaier aan activiteiten aan. Elke werkdag tussen 10 en 17 uur is de cafetaria vrij te bezoeken. Er is een ruim aanbod aan diverse dranken (behalve sterke dranken) aan zeer voordelige prijzen. Men kan er ook terecht voor een maaltijd, om te biljarten, te kaarten of om de krant te lezen.





(FSE)