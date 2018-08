Van illegaal naar officieel én verhard fietspad 20 augustus 2018

Kapellen Fietsers kunnen nu veilig de doorsteek maken tussen de Bernard De Vadderlaan en de Fortsteenweg. De gemeente heeft immers een verhard fietspad in het bos aangelegd.

Het verharde fietspad tussen de Bernard De Vadderlaan en de Fortsteenweg is een feit. Hierdoor kunnen fietsers en voetgangers zich op een comfortabele manier verplaatsen tussen het centrum van Kapellen en de wijk Hoogboom. Het nieuwe fietspad kreeg de naam Fortdreef mee en zal binnenkort nog wat worden verfraaid met onder meer enkele zitbanken. Door de jaren heen was er een illegale fietsverbinding ontstaan dat alsmaar breder werd door het veelvuldig gebruik. Omdat de verbinding op privéterrein lag, besloot de gemeente het stuk grond te kopen.





Vleermuizen

Enkel lokale bewoners kunnen er met de wagen door. In het bos zal de gemeente ook gepaste openbare verlichting plaatsen die rekening zal houden met de vleermuizen in het fort. Het nieuwe fietspad heeft, via de Fortsteenweg, ook een aansluiting op het toekomstige fietspad in de Christiaan Pallemansstraat en daarmee wordt het Kapelse fietspadennetwerk verder vervolledigd.





103.000 euro

Schepen van Groen Frederic van Haaren (Open Vld) zal de gemeentediensten nu de opdracht geven de verdere aanleg en het onderhoud van het bos te overzien. In totaal gaat het om 16.905 vierkante meter voor een kostprijs van 103.000 euro.





