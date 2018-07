Van eenmansactie tot hartverwarmend teamwerk TOM (44) KRIJGT STEEDS MEER HULP BIJ OPRUIMEN ANTITANKGRACHT ALFONS SCHRYVERS

31 juli 2018

02u35 0 Kapellen Enkele weken geleden begon Tom Van Thienen (44) moederziel alleen zwerfvuil in en rond de Antitankgracht in Stabroek en Kapellen op te ruimen. Ondertussen kreeg hij steun van tientallen andere vrijwilligers, beide gemeentes, de VMM en Stafort. "Dit had ik nooit durven dromen", glundert Tom.

Tom is werkman bij de gemeente Kapellen en natuurliefhebber. "Samen met mijn kinderen wandelen we geregeld in de buurt van het Antitankgracht in Putte. Telkens valt het op hoeveel zwerfvuil er rond en in het water ligt. Ik kon het niet meer aanzien en besloot zelf zoveel mogelijk afval op te ruimen. In een mum van tijd waren enkele afvalzakken gevuld. Al snel werd het duidelijk dat ik alleen de klus niet kon klaren."





Bootjes

Tom deed een oproep via Facebook en nam contact op met de gemeente Stabroek. "Die stapte mee in het verhaal. Ik mocht er vuilniszakken, handschoenen en grijpers gaan ophalen. Ook de gemeente Kapellen steunt de actie. Ik had een gesprek met een aantal verantwoordelijken op de milieudienst en de milieuschepen. Kapellen levert nu ook vuilniszakken, handschoenen en fluovestjes. Verder zag ook de Vlaamse Milieumaatschappij, eigenaar van de antitankgracht, de opruimactie helemaal zitten. De eigenaar van de Stafort Tom Callens biedt zijn platbodembootjes aan voor de opruimwerkzaamheden op het water. Na elke actie komt de gemeente de volle huisvuilzakken en grote stukken ophalen."





De opruimactie van Tom Van Thienen blijft groeien en steeds meer vrijwilligers sluiten zich spontaan aan.





Acht kilometer

"We zijn nu geregeld met meer dan vijf vrijwilligers. Op nauwelijks een half uurtje vullen we enkele volle afvalzakken. Het is onbegrijpelijk wat mensen allemaal in het water werpen. Veel blikjes, plastic flessen maar ook autobanden, klein meubilair en kledij. Bedoeling is om het traject tussen het fort Ertbrand en het fort van Stabroek, goed voor 8 kilometer, volledig af te werken."





Voor plaatselijk bewoner Raf Engels (62) speelt bij het opruimen ook een brok nostalgie. "Samen met andere jongeren uit de buurt leerde ik zwemmen in de Antitankgracht. Ik kan moeilijk begrijpen dat de gracht op al die jaren is uitgegroeid tot een plaats waar iedereen zijn afval in werpt. Een propere Antitankgracht met een verhard fiets- en wandelpad zou een mooi project zijn. Zo kan iedereen genieten van dit prachtig stukje natuur." Tom is nog op zoek naar helpende handen. "Iedereen mag me bellen op 0474/01.37.84 of een persoonlijk bericht sturen op Facebook. Ik zou zeggen, laat jullie goede hart spreken."