Vaarwel kermiskoersen, hallo Kapelse Sprint TRADITIONELE WIELERWEDSTRIJD STEEKT IN NIEUW KLEEDJE ALFONS SCHRYVERS

17 juli 2018

02u42 0 Kapellen Liefhebbers van de kermiskoersen, hou u vast: de traditionele afsluiter van Kapellen-kermis steekt voortaan in een nieuw kleedje. Onder de noemer 'Kapelse Sprint' zullen wielrenners ook dit jaar het beste van zichzelf geven. Hou alvast dinsdag 31 juli vrij in de agenda.

De laatste dag van Kapellen Kermis, op dinsdag 31 juli, wordt gekleurd door twee wielerwedstrijden die jarenlang werden georganiseerd door het bestuur van de Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen. Die hield echter op te bestaan, waardoor het voortbestaan van de Kapelse kermiskoersen in het gedrang kwam. "Met steun van de organisatoren van de Schaal Sels, die zorgen voor de administratieve contacten met Wielerbond Vlaanderen en een inspanning van het gemeentebestuur, is een nieuw comité opgericht dat instaat voor de organisatie van de Kapelse kermiskoersen", zegt sportschepen Koen Helsen (Open Vld). "Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de kermiskoersen in een nieuw kleedje te steken en een samenwerking op te starten met de wielerwedstrijden Bethanie Brasschaat om tot een gezamenlijk klassement te komen. Bedoeling is om bij de heren meer renners aan de start te krijgen. Naast de vele premies die renners onderweg kunnen sprokkelen, is er ook een klassementspremie. Daarvoor wordt gesprint aan het einde van de 5de, 10de, 15de, 20ste en 25ste ronde. Daarom hebben we de naam van de koersen omgedoopt tot Kapelse Sprint".





Win een damesfiets

"Het deelnemersveld bij de Internationale Dames Elite is ronduit indrukwekkend", zegt Koen Helsen. "De inschrijvingen lopen als een Cavendish-treintje. Naast rensters uit België en Nederland zijn ook Oostenrijk, Italië, Zwitserland, Noorwegen, Thailand en zelfs Australië vertegenwoordigd." Naar aanleiding van De Kapelse Sprint wordt voor het eerst een damesfiets verloot. Hiervoor staat in het nummer van Info Kapellen, dat elke inwoner in zijn brievenbus kreeg, een deelnamestrookje. Dat deponeer je, ingevuld met naam en adres, op 31 juli in de collectebus aan het podium op de Hoevensebaan. De winnares van de dameswedstrijd zal rond 20.30 uur op het podium het winnende lot trekken. Let wel; wie wil winnen, moet aanwezig zijn. Anders wordt het volgende lot getrokken tot er een winnaar is. Per gezin is één deelnemingsformulier toegelaten. De heren starten hun 1.18 openwedstrijd 'Grote Prijs Gemeentebestuur en Ereprijs René De Ren' om 17.30 uur. Deze wedstrijd behoort tot het overkoepelend klassement van de Driedaagse van het Noorden (met twee wedstrijden in Brasschaat op 4 en 5 augustus). De Internationale Dames Elite rijden hun wedstrijd 'Grote Prijs Frans Van Lent' vanaf 19.15 uur. Telkens gaat het om 60 km of 30 rondjes van 2 km op het afgesloten parcours Hoevensebaan-Albertdreef-Essenhoutstraat.