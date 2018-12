Urbanus vereeuwigd als tattoo in nek van superfan Bart: “Hij heeft zelf de tekening gemaakt” Alfons Schryvers

03 december 2018

20u05 0 Kapellen Een tattoo laten zetten is voor Bart Van Damme (28) uit Kapellen een koud kunstje. Bijna heel zijn lichaam staat al vol. “Ik wilde dus iets bijzonders, en als Urbanusfan trok ik mijn stoute schoenen aan om hem persoonlijk te gaan vragen of hij het zag zitten zelf een tekening te maken.”

Bart Van Damme is een vaste klant van de tatoeage- en piercingstudio van Neal Van Akeleyen in Kalmthout. “Mijn twee armen staan al vol en nu ben ik begonnen aan mijn benen en borstkas. Meestal gaat het om gekende tekeningen die uit een catalogus gekozen worden.

Toby Alderweireld

Ik ben ook al jaren een hevige fan van Urbanus. Het idee om naar hem te stappen komt eigenlijk van Nathalie Standaert. Die voor mij onbekende dame zorgde voor een stunt bij de terugkeer van de Rode Duivels, op de Grote Markt in Brussel. Ze stond er te zwaaien met een bord “Toby, ik wil je handtekening als tattoo. Hoe regelen we dat?”. Ik stond versteld dat er enkele weken later een artikel in de krant stond dat haar oproep was uitgevoerd. Dat heeft mij aangezet om, via Facebook, een gelijkaardige oproep te doen al snel kreeg ik een reactie van Liesa, de dochter van Urbanus. Zij ging polsen of haar vader dat wel zag zitten”.

Tollembeek

In het leven van Bart Van Damme is Urbanus nooit veraf. “Ik heb al zijn platen, en strips, en ga geregeld naar een optreden. Na zijn toezegging is mijn bewondering voor de man nog gestegen. Voor mij is het de grootste Vlaming die ooit bestaan heeft. Samen met tatoeëerder Neal werden we uitgenodigd bij Urbanus thuis in Tollembeek. Daar hebben we meer dan vier uur met elkaar gesproken. Het is een aangenaam, en sympathiek, man die openstond voor elke suggestie. Een handtekening was wat te min en ik stond versteld dat hij zelf voorstelde om het bekende stripfiguurtje speciaal voor mij te tekenen. Het werden zelfs twee verschillende versies. Ik koos voor een springend Urbanus-figuurtje, dat een windje laat vliegen. Met dat resultaat onder de arm trokken we later naar de tatoeage- en piercingstudio van Neal. Het werd een tattoo zonder kleur, maar enkel met zwart lijnwerk. Het resultaat is een meesterwerkje waar ik best trots op ben. Ik koos voor een plaatsje in de nek omdat er elders niet genoeg plaats meer is en ik de tattoo geregeld zelf wil kunnen zien. De kans bestaat ook dat Urbanus mijn tattoo nadien nog zal gebruiken in zijn shows. Hij zei al lachend dat hij het dan zal hebben over twee gekke mensen die bij hem thuis om een tattoo kwamen vragen. Hoe het verder zal aangevuld worden, is bij Urbanus altijd moeilijk in te schatten”.



Bart Van Damme hoopt zijn tattoo ooit te kunnen laten zien aan Urbanus zelf. “Ik ga veel naar zijn optredens en ooit zal het wel eens lukken. Ik ben wel benieuwd naar zijn reactie”.