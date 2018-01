Unieke racewagen op Cars & Coffee 27 januari 2018

Het Marktplein in Kapellen is zondag 28 januari de plaats voor liefhebbers van oldtimer voertuigen. Tijdens 'Cars & Coffee' tussen 10 en 12 uur worden enkele honderden oldtimers verwacht. Speciale gast is Werner Castelyns uit Retie die zijn unieke 'Passero' komt voorstellen. Het is een zelfgemaakte recreatie van de Brabham BT21 formule racewagen uit de jaren 60. Onder andere de Britse piloot James Hunt racete hiermee op de circuits van Silverstone en Francorchamps. Verder komen er nog twee originele Simca rallywagens die een speciale plaats krijgen op het plein. Iedereen met een oldtimer voertuig is welkom, zo lang het voertuig maar ouder dan 25 jaar is. Het evenement is gratis. (FSE)