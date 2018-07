Tweede geboortebos 06 juli 2018

Aan het scoutsdomein, in de Wolvenbosdreef, werden in 2013 door zo'n 800 jonge gezinnen bomen aangeplant. Hierdoor ontstond het eerste geboortebos op het grondgebied van de gemeente. Eerder dit jaar kon het gemeentebestuur de gronden tussen de Fortsteenweg en de Bernard De Vadderlaan aankopen met het oog op de aanleg van een nieuw voet- en fietspad tussen het centrum van Kapellen en de wijk Hoogboom. Ook konden twee aangrenzende percelen, van respectievelijk 4.088 en 690 vierkante meter, worden aangekocht. Hierop zal later het tweede Kapelse geboortebos worden aangelegd. Volgens de huidige timing zullen de eerste geboortebomen er in het najaar in de grond gaan.





(FSE)