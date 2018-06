Twee schaduwzeilen voor BKO Zilverenhoek 14 juni 2018

Het Kapelse schepencollege heeft beslist om voor de buitenschoolse kinderopvang Zilverenhoek twee schaduwzeilen aan te kopen. Er komt zowel een zeil voor over de zandbak, als een zeil aan de nooduitgang achteraan de buitenschoolse kinderopvang. Met de plaatsing van deze zeilen zullen de kinderen in de schaduw in de zandbak kunnen spelen en buiten kunnen eten. Op basis van de ingediende prijzen, duurzaamheid en kwaliteit werd de levering en plaatsing van deze elektrische schaduwzeilen besteld voor een bedrag van bijna 13.000 euro. De schaduwzeilen zullen zo snel mogelijk geplaatst worden. (FSE)