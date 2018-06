Twee laatste Open Vld-kandidaten 23 juni 2018

02u53 0

Traditioneel worden op de kandidatenlijst van de Kapelse Open Vld nog twee plaatsen opengehouden zodat enthousiaste Kapellenaren kunnen worden toegevoegd. Met Tayfun Genç en Elisabeth Lemmens vervolledigt Open Vld nu haar lijst. Tayfun is vooral bij jongeren geen onbekende. Als bezieler van Notchez, en het jeugdhuis Zwarte Paula, staat hij op plaats 20. Met Elisabeth Lemmens wordt op plaats 24 een kandidate uit Putte toegevoegd, die zaakvoerder is van een bedrijf in de haven. (FSE)