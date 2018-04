Tunnel onderbroken 10 april 2018

In de nacht van 11 op 12 april is er in het centrum van Kapellen even geen verkeer mogelijk door de tunnel van de Antwerpsesteenweg richting centrum. De voeg tussen het vlakke en hellende gedeelte van het wegdek van de tunnel wordt dan hersteld. Het verkeer richting Kapellen-centrum zal worden omgeleid worden via de Lucien Bevernagestraat, Koolkaai en Christiaan Pallemansstraat. Verkeer richting Merksem kan gewoon passeren. Uiterlijk donderdagochtend om 6 uur kan alle verkeer weer door. (FSE)