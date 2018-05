Trottinettentocht van vzw Trottinettenpret is succes 24 mei 2018

Zo'n 80 sportievelingen hebben deelgenomen aan de 34ste Trottinettentocht van de vzw Trottinettenpret. Ze vertrokken in alle vroegte in Mechelen en kwamen tegen 18 uur in Kapellen toe, op de hoek van de Hoevensebaan en de Bergstraat, aan café Verli. Na de aankomst konden alle deelnemers en supporters genieten van gebraden kip met frietjes. De organisatie van de Trottinettentocht is in handen van de vzw Trottinettenpret. Die beschikt over 95 autopeds. Het hele gebeuren werd gesteund door plaatselijke handelaars en diverse sponsors, ook van buiten de gemeente.





(FSE)