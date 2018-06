Toneelkring schenkt opbrengst aan goede doelen 15 juni 2018

De toneelkring Putte-Ertbrand speelde in januari 18 voorstellingen van 'Hartelijk gecondoleerd' in het Gildenhuis van Putte-Kapellen. Een groot deel van de opbrengst gaat telkens naar goede doelen. Dit jaar koos de toneelkring voor vijf goede doelen die elk een cheque van 1.000 euro mochten ontvangen. Help Brandwonden Kids zal haar schenking gebruiken voor een preventiecampagne in scholen. Villa Vief Lokeren kan de schenking goed gebruiken als bijdrage in de kosten voor de oprichting van een woonproject voor kinderen met een matig verstandelijke beperking. De Stabroekse priester-missionaris Maarten Koch is al lang toe aan een nieuwe camionette ter plaatse in Chili. Het We Love Mariefonds, uit Maria burg, staat voor doeltreffende hulp aan langdurig zieke kinderen. Tot slot ging een bijdrage naar het nursingtehuis De Vrije Vlinder in Brasschaat. Daar verblijven 40 mensen, in de leeftijd van 21 tot 65 jaar, met een motorische handicap als gevolg van een niet aangeboren hersenletsel.





(FSE)