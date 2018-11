Toneelkring Putte-Ertbrand speelt ‘Ziekelijk’ Alfons Schryvers

28 november 2018

14u49 0 Kapellen De maanden januari en februari staan traditioneel in het teken van het Putse toneel. Voor 2019 staat er de opvoering van ‘Ziekelijk’ op het programma, een tragikomedie van Jack Staal in een regie van Lieve Van Aelst.

Al in 2004 speelde Toneelkring Putte-Ertbrand dit stuk met veel succes en wie het toen zag, wil dit zeker nogmaals beleven. Vijftien jaar later is trouwens de problematiek van deze tragikomedie nog steeds actueler dan ooit. Dit jaar zal Nathalie Pauwels haar debuut maken op het Putse toneelpodium. Treden op in een regie van Lieve Van Aelst : Joël Cobbaut, Natasja De Beukelaer, Marc Kuypers, Saroya Moes, Nathalie Pauwels, Jussi Pohl, Julie Rousseau, Dirk Trio en Virginia Van Lierde. Alle voorstellingen hebben plaats in het Gildenhuis, Partizanenstraat 1 te Putte-Kapellen. De algemene inkom is 7 euro en een deel van de opbrengst gaat naar goede doelen. Genummerde kaarten kunnen gereserveerd worden via 0477-99.36.40. Meer info over de speeldata bij de toneelkring zelf.