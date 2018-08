Tom Goovaerts eerste winnaar 'Driedaagse van het Noorden' 10 augustus 2018

Na een overwinning in de Kapelse Sprint, een zege in de eerste wedstrijd van Brasschaat-Bethanie en een zesde plaats in de tweede wedstrijd werd de Stabroekse renner Tom Goovaerts afgetekend winnaar van de 'Driedaagse van het Noorden'. Deze driedaagse is een nieuw klassement opgestart door de organisatoren van de Kapelse Sprint en de organisatoren van de twee wielerwedstrijden in Brasschaat-Bethanie. "Ik ben fier dat mijn naam als eerste op de erelijst van dit drieluik prijkt. Hopelijk valt dit initiatief in de smaak en volgen er nog edities", zei Tom Goovaerts.





Zowel de Kapelse sportschepen Koen Helsen (Open Vld) als Dré Van Mechelen, de organisator van de koersen in Brasschaat, zijn tevreden over de eerste editie van de driedaagse en zullen volgend jaar opnieuw de handen in elkaar slaan. Dat moet op termijn leiden tot een sterker deelnemersveld, zowel in Kapellen als in Brasschaat, waar dit jaar bijna zeventig renners aan de start stonden.





(FSE)