Tijdelijke fietsenstalling blijft Alfons Schryvers

25 januari 2019

13u00 0

Omdat eerstdaags het Kapelse dienstencentrum ’t Bruggeske wordt afgebroken, zal een tijdelijk dienstencentrum worden voorzien op het domein van het ‘KTA’ in de C. Pallemansstraat met een doorgang vanuit de parking van gemeentehuis Beukenhof. Een overdekte fietsenstalling wordt voorzien voor ongeveer 22 fietsen. Het is de bedoeling die nadien ook als definitieve fietsenstalling voor het gemeentehuis te gebruiken eens het gebruik van het tijdelijk dienstencentrum heeft opgehouden te bestaan. Dat tijdelijk dienstencentrum bestaat uit een containerdorp met een oppervlakte van 450 vierkante meter. Het seniorenrestaurant opent er vanaf eind februari. Sodexo blijft de vaste maaltijdpartner. De maaltijden worden vers bereid in de keuken van woonzorgcentrum Sint-Vincentius (Ekeren) en warm naar Kapellen gebracht. Ook de manicure en pedicure, de Minder Mobielen Centrale, en de handicar krijgen hun plaats in het nieuwe dienstencentrum. Wat betreft de maaltijden-aan-huis, thuisopvang, gezinszorg, poetshulp, boodschappendienst en ergo-woonadvies blijft alles bij het oude. Het tijdelijk dienstencentrum blijft tot 2021 in gebruik. Daarna verhuist het dienstencentrum definitief naar de gloednieuwe locatie, of quasi dezelfde plaats als waar het huidige is gelegen.