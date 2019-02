Tijdelijk dienstencentrum in gebruik genomen Alfons Schryvers

25 februari 2019

Met het serveren van de eerste maaltijd voor senioren is op een stuk grond aan het Koninklijk Technisch Atheneum, aan de Christiaan Pallemansstraat in Kapellen, is het tijdelijke dienstencentrum in gebruik genomen. Het dienstencentrum bestaat uit een containerdorp en doet 23 maanden dienst. Daarna kunnen de senioren naar een gloednieuw dienstencentrum.

Als onderdeel van het project voor dorpsvernieuwing worden het dienstencentrum en de feestzaal ‘t Bruggeske aan de Hoevensebaan vanaf maandag gesloopt. Tot september 2021 volgen dan de bodemsanering, de bouw van de ondergrondse parking, het Administratief Centrum, het dienstencentrum en de andere gebouwen. Als tijdelijk alternatief voor het dienstencentrum koos de gemeente voor een onderkomen in een containerdorp. Alle aaneensluitende containers hebben samen een oppervlakte van 450 vierkante meter. Hiervoor betaald de gemeente een jaarlijkse huurprijs van 120.000 euro. Nadien kunnen de containers eventueel dienst doen als uitbreidingsmogelijkheden voor de aanpalende school. Deze onderhandelingen lopen nog. Het containerdorp bestaat uit een refter waar warme maaltijden voor senioren worden aangeboden, verschillende kantoren en een vergaderruimte. Voor schepen voor sociale zaken Valerie Van Peel (N-VA) was het afwachten hoe de senioren zouden reageren op hun tijdelijk dienstencentrum. “Gelukkig vind iedereen hier onmiddellijk zijn draai en voor de senioren die minder goed te been zijn zorgen we voor een verbinding tussen het vroegere dienstencentrum en deze nieuwe tijdelijke locatie. Een dienst die aangeboden zal worden door de minder mobiele centrale”.