Tafels en stoelen voor verenigingen Alfons Schryvers

09 januari 2019

11u12 0

In Kapellen wordt in de loop van deze maand gestart met de verhuis van het dienstencentrum ’t Bruggeske en het jeugdhuis Den Biz. Die verdwijnen om plaats te maken voor nieuwbouw. Al de materialen die herbruikbaar zijn, worden door de diensten van de gemeente weggehaald en gestockeerd in het gemeentemagazijn. Overige materialen zoals stoelen, tafels, toogelementen, bureau’s, kasten, luidsprekers, boeken-schabben en nog veel meer zullen geschonken worden aan Kapelse verenigingen. Kijkdag voor de verenigingen is op 2 februari. Al de verenigingen zullen ook per mail hiervan op de hoogte worden gebracht. Iedere vereniging zal zelf moeten instaan voor het transport van de goederen waarop zij een optie genomen hebben.