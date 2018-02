Sven en Cindy winnen nieuwe fiets 09 februari 2018

Bij de Kapelse fietsenhandelaar Wildiers zijn het koppel Sven De Cock en Cindy Notenboom ontvangen om een nieuwe fiets in ontvangst te nemen. Het koppel won de actie die door de plaatselijke CD&- afdeling was georganiseerd rond 'Veilig naar School'. Bedoeling is dat de afdeling de actie bij het begin van het komende schooljaar zal herhalen en wie weet is er dan wel opnieuw een fiets te winnen.





(FSE)