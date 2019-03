Supporterscafé De Mol Alfons Schryvers

09 maart 2019

13u31 0

Vanaf zondag 10 maart zal iedereen weer in de ban zijn van de bekende tv-reeks De Mol. Bij deze editie is er een kandidaat uit Kapellen, de 40-jarige piloot Axel. Elke kandidaat heeft dit jaar een eigen “Mol supporterscafé”, voor Axel is dit Sportcafé De Chalet te Stabroek, gesponsord door Rodenbach. Dat wil zeggen dat elke zondagavond er de aflevering van De Mol zal worden uitgezonden op groot scherm. Elke aflevering wordt onder de aanwezigen een Mol bordspel geloot, en als kandidaat Axel geen rood scherm krijgt en dus verder gaat is er een gratis vat Rodenbach. Bovendien zijn er reizen naar het land van de Mol te winnen, dit keer is dit Vietnam. Dus, als je De Mol in groep wil zien én je kans wil maken om het bordspel of reis te winnen én als je kandidaat Axel mee wil supporteren kom dan zeker op zondagavond tegen 20 uur naar Sportcafé De Chalet, Sportweg 1 – achter zaal Moorland.