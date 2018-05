Studenten kunstacademie tonen eindwerken 01 juni 2018

02u30 0

Met een tentoonstelling in het Kapelse oud gemeentehuis hebben acht leerlingen van Sint Lucas, Academie voor Beeldende Kunsten, hun eindwerken getoond. De leerlingen van het zesde middelbaar jongeren, mochten zelf een onderwerp kiezen. Het was ook de eerste maal dat hun eindwerken deel uitmaakten van een afzonderlijke tentoonstelling. Sommige leerlingen, tussen 17 en 18 jaar oud, zijn al meer dan tien jaar lid van de academie. Als expressievorm kozen ze voor de meest uiteenlopende zaken. Er waren bewerkte foto's, textiel, schilderwerken en zelfs kostuums te zien. Een ander hoogtepunt van het academiejaar is de tentoonstelling met werken van de afgestudeerde volwassenen op zaterdag 23 en zondag 24 juni, van 10 tot 17 uur, in Sint Lucas aan de Bauwinlaan te Kapellen.





(FSE)