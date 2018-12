Strooidiensten staan klaar Alfons Schryvers

10 december 2018

De gemeente Kapellen is klaar om de voorspelde eerste winterprik op te vangen. Er is momenteel 60 kubieke meter zout en 6.000 liter pekel in voorraad. Zout wordt gestrooid als het geijzeld en gesneeuwd heeft en pekel wordt preventief gestrooid als er sneeuw wordt verwacht. De strooiploegen staan al paraat sinds half november en blijven dat zolang er kans bestaat op winterse neerslag. Dit jaar wordt er gestrooid volgens vaste routes. De grote toer omvat alle in- en uitvalswegen van Kapellen-centrum, Putte, Hoogboom, Kapellenbos en ook andere belangrijke aansluitingswegen. De centrumtoer omvat ondermeer de schoolomgevingen, openbare gebouwen en de twee KMO-zones. De fietspadtoer bestaat uit de voornaamste fietspaden in de gemeente. De gewestwegen worden gestrooid door het Vlaams Gewest, hier en daar bijgestaan door de gemeente. Als de winter extreem toeslaat, kan de provincie het zoutgebruik beperken zodat dan enkel nog een prioritaire toer gestrooid zal worden met straten zoals de Kalmthoutsesteenweg, Klinkaardstraat, Hoogboomsesteenweg en Hoevensebaan. Er wordt niet in elke woonstraat gestrooid. Strooien in straten met weinig verkeer haalt niets uit want gestrooid zout werkt pas als het wordt ingereden door voertuigen. De gemeentelijke diensten houden de zoutvoorraad steeds nauwlettend in het oog zodat tijdig kan bijbesteld worden.