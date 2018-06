Stormgames rond atletiekpiste 28 juni 2018

02u54 0

De jeugd- en sportdienst van Kapellen organiseert op zaterdag 15 september haar eerste stormgames. Stormgames bestaat uit een hindernissenparcours met 8 verschillende en uiteenlopende, proeven. Iedere ploeg telt 6 leden en er kunnen maximaal 24 ploegen deelnemen. Inschrijvingskosten per ploeg is 45 euro. Het evenement zal plaatsvinden aan en rond de atletiekpiste in het Kapelse gemeentepark. Inschrijven kan vanaf nu bij de sportdienst van de gemeente Kapellen. De minimumleeftijd voor deelname is 14 jaar. (FSE)