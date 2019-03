Stem mee voor Cultuurprijs Alfons Schryvers

11 maart 2019

Kapelse inwoners kunnen mee beslissen wie de Kapelse Cultuurprijs 2019 op zijn schoorsteenmantel mag zetten. De jaarlijkse Cultuurprijs is een initiatief van het gemeentebestuur en de gemeentelijke cultuurraad. Dit jaar werden er twee personen genomineerd. Roger Balbaert is alom gekend voor zijn inzet en standvastigheid. Hij is zowel provincieraadslid als gemeenteraadslid geweest. Hij was de eerste voorzitter van de Jeugdraad, heeft 28 jaar lang de Heemkring Hoghescote geleid en 5 boeken geschreven over Kapellen. Roger is een levende encyclopedie van Kapellen. De tweede genomineerde is Steve Willaert. Steve, is een gerenommeerde componist van filmmuziek. Hij heeft ook de muziek gecomponeerd voor de musical 40-45. Daarnaast heeft hij muziek gecomponeerd voor verschillende buitenlandse Tv-series. Wie er uiteindelijk de Cultuurprijs 2019 wint, wordt bepaald door drie jury’s, waarbij het grote publiek weegt voor 25%. Stemmen voor de Cultuurprijs, tot en met 22 april, kan via de gemeentelijke website. De voorbije jaren werden o.a. Sabine Van Dooren, Jack Staal, K’s Choice, Erik Vlaminck, Roel Vanheffen en Heemkring Hoghescote in de bloemetjes gezet voor hun culturele verdiensten.