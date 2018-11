Steen Vastgoed zorgt voor eerste groengevel in de regio Redactie

14 november 2018

11u02 0

De Kapelse vastgoedontwikkelaar Steen Vastgoed introduceert de eerste groengevel voor particulieren in de regio. Die komt in een project aan de Hoogboomsteenweg 186 waar, naast appartementen, ook hun nieuwe kantoren worden ondergebracht. “De groengevel heeft een oppervlakte van 40 vierkante meter. Hiermee willen we niet enkel inspelen op nieuwe trends maar ook ons energie- en ecologische filosofie onderstrepen” zegt zaakvoerder Frank Van Hoydonck.

Het bedrijf Steen Vastgoed begon eind de jaren 90 met de aankoop, renovatie en verkoop van woningen. De daaropvolgende jaren werd stilaan de weg ingeslagen van nieuwbouwprojecten, met een hoge afwerkingsgraad, en vandaag telt het bedrijf al 14 werknemers die zich enkel nog toeleggen op nieuwe projecten en technologieën. “Heel wat van onze verkopen zijn het resultaat van mond-tot-mondreclame. Maar liefst één op de vier van onze verkopen komen op deze manier tot stand. Zeker in onze sector mogen we daar trots op zijn. Bovendien trachten we steeds voor te zijn op de toekomst. Zo zetten wij sinds 2014 al zwaar in op energiezuinige woningen met energiepeilen van E30 of lager. Deze normering wordt pas vanaf 2021 de wettelijke norm, maar nu kunnen wij aan onze klanten deze zeer energiezuinige, maar ook waardevaste woningen, aanbieden. In dit opzicht zijn wij enkele jaren geleden al officieel erkend als de eerste ”Energiebewuste Aannemer” in Kapellen”.

Groene gevel

Door plaatsgebrek op hun huidige locatie start Steen Vastgoed een nieuwbouwproject op de hoek van de Hoogboomsteenweg en de Bernard De Vadderlaan. Op het gelijkvloers komen onze nieuwe burelen aangevuld met negen appartementen. “Voor al onze projecten is groen een belangrijk element. Denk maar aan ons recent project in de Streepstraat waar we, samen met het Agentschap Bos en Groen, het aanpalende bos hebben aangepakt. Voor ons project in de Hoogboomsteenweg gaan we opnieuw voor meer groen. De buitengevel, van de kantoorruimte, krijgt een groene gevel van ongeveer 40 vierkante meter opgevuld met zo’n 3.720 planten. De muren krijgen eerst een isolatie en daarna planten. Die groeien in speciale panelen die de planten, en het nodige water, vasthouden. Doorheen de hele muur loopt een irrigatiebuis, waarmee elke vierkante meter aan planten circulair bevloeid wordt. Zo kunnen we zeer spaarzaam omgaan met water. De planten zijn voornamelijk inheems aangevuld met extra accentbeplanting. Gedurende het jaar, afhankelijk van de seizoenen, zal de wand er telkens anders uitzien. Noem het gerust een hedendaags staaltje groen binnen een bestaande bebouwing” zegt zaakvoerder Frank Van Hoydonck. Info over het project via www.steenvastgoed.be