Start To Swim bedankt lesgever Marc Van Looy Alfons Schryvers

07 december 2018

11u05 0

In het zwembad van Kapellen kreeg Marc Van Looy een verdiende hulde. Volgende week stopt hij als lesgever van de Start To Swim. “Hij heeft in het totaal 6 jaar lang met veel inzet professionele begeleiding, en coaching, gegeven aan de deelnemers van Start To Swim. In totaal heeft hij zo’n 18 groepen van zwemmers bijgestaan om het de betere techniek van school- of vrije slag aan te leren. Bij veel zwemmers staat hij bekend voor zijn geduld en kennis. Niets was hem te veel” zegt sportschepen Koen Helsen (Open Vld) die Marc een geschenkje overhandigde. Het Start to Swim initiatief bestaat 10 jaar. Gedurende al die tijd is ook Luc Van Rompaey er lesgever. Beginnelingen die 25m kunnen zwemmen worden na 10 lesweken getraind om onafgebroken 250m schoolslag of vrije slag te zwemmen. Gevorderden trainen om na 10 lesweken (20 zwembeurten) een afstand van 1 km te kunnen zwemmen. Meer informatie of inschrijven voor de volgende lessenreeks, die vanaf januari 2019 van start gaat, kan via de sportdienst - sportdienst@kapellen.be.