Standhouders boekenmarkt gezocht 02 juni 2018

02u44 0

Zondag 2 september, van 10 tot 16 uur, is het opnieuw boekenmarkt op het Kapelse Dorpsplein voor de bibliotheek. De organisatie zoekt liefhebbers die hun boeken- of muziekkast willen bijvullen, of juist leegmaken. Je kan ook dvd's, games, spelletjes en langspeelplaten verkopen of kopen. De Kapelse bib verkoopt materialen uit het magazijn aan de spotprijs van 1 euro per stuk. Liefhebbers die willen deelnemen, kunnen nu al inschrijven via de gemeentelijke website. De kraampjes worden door de organisatie ter beschikking gesteld. Deelnemers betalen 8 euro voor een plek van 2 meter en de opbrengst gaat naar een plaatselijk goede doel. (FSE)