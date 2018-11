Stan Van Samang en zijn band te gast bij CC Alfons Schryvers

19 november 2018

Na verschillende pogingen is het Kapelse Cultuurcentrum er in geslaagd om Stan Van Samang, en zijn band met ondermeer gitarist Eric Melaerts, op de affiche te krijgen. De bekende zanger stond al lang op het verlanglijstje maar telkens waren agendaproblemen de oorzaak dat het nog niet gelukt was. Zaal ’t Bruggeske was in een wip uitverkocht en nog heel wat kandidaten stonden op de wachtlijst om alsnog een kaartje te bemachtigen. Zoals de titel “Op de schoot” liet vermoeden werd het concert, in een intieme setting, een sfeervol gebeuren. Na een tweetal jaren enkel op festivals te hebben gespeeld is Stan Van Samang nu teruggekeerd naar de gezelligheid van het theater en dat tot grote vreugde van het publiek. Op de playlist stonden ondermeer hits als; Candy, Little Moon Rises, A Simple Life, Junebug, Goeiemorgend, Goeiedag, Een hemel voor ons twee en Een ster. Uit de reacties van het publiek bleek duidelijk dat Stan Van Samang één van de populairste Belgische artiesten van het moment is.