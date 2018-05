Stad verklaart oorlog aan processierups 29 mei 2018

02u30 0

Het Kapelse schepencollege heeft beslist om, net als vorig jaar, de firma Van de Velde & Van Aert uit Brecht aan te stellen voor het bestrijden van processierupsen. Deze dienstverlener wordt aangesteld voor de bestrijding van deze rupsen voor zowel het openbaar domein als op privé-terrein voor zover deze een bedreiging vormen voor de inwoners. Melding van processierupsen kan telefonisch bij de milieudienst of via mail op het adres publiekeenleefmilieu@kapellen.be of ruimte@kapellen.be. (FSE)