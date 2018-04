Sport Plus start nieuw zomerseizoen 04 april 2018

Op haar terreinen, aan de Beukendreef in Kapellen, heeft Sport Plus Kapellen het nieuwe zomerseizoen op gang geschoten. Sport+ is een vzw aangesloten bij de sportfederatie Sporta. Zij biedt een breed gamma aan sportmogelijkheden op recreatief niveau aan. Met ongeveer 400 leden is Sport Plus een van de grootste sportverenigingen van Kapellen. Opmerkelijk is dat Sport Plus al haar sporttakken in formules giet. Voordeel van deze formules, voor alle leden, is dat men voor dezelfde prijs aan meerdere sporttakken kan deelnemen. De vereniging heeft een eigen clubhuis, aan de Beukendreef 33, met kunstgrassportvelden (tennis en volleybal ) en huurt infrastructuur van de gemeente. Vooral de tennislessen kennen veel succes. Info over aanbod en formules op www.sport-plus.be.





(FSE)