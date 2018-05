Speelzone aan sporthal 't Kooike 17 mei 2018

De Kapelse kindergemeenteraad was vragende partij voor het inrichten van een speelzone aan de gemeentelijke sporthal 't Kooike in Putte-Kapellen.





Het college van burgemeester en schepenen gaat in op deze vraag en stelde een studiebureau aan om een bestek op te maken. De uitgave voor deze speelzone wordt geraamd op ongeveer 200.000 euro. Zoals de kindergemeenteraad vroeg zal de speelzone worden onderverdeeld in een afzonderlijke ruimte voor de allerkleinsten en een ruimte voor de grotere kinderen. Tevens wordt er een BMX-parcours aangelegd en er wordt ook een kabelbaan geplaatst.





De werken zullen zo spoedig mogelijk starten zodat de kinderen er nog deze zomer kunnen van genieten.