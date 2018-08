Speelpleinwerking feestelijk afgesloten 28 augustus 2018

De gemeente Kapellen zorgde voor een feestelijke afsluiter van een prachtige zomer op de speelpleinen, buitenschoolse kinderopvang (BKO) en de zomer-school. Dat gebeurde onder meer met een gratis ijsje, een drankje met hapje, een free podium en het gebruik van springkastelen. Deze zomer was bijzonder succesvol zegt jeugdschepen An Stokmans (Open Vld). "In totaal zorgde ons team van 50 monitoren voor ongeveer 4.500 opvangbeurten. Dat is een record en bewijst niet enkel dat de nood aan opvang stijgt, maar dat ook de kwaliteit is toegenomen. De meeste jongeren situeren zich in de leeftijdscategorie van 6- tot 15-jarigen. Hun aantal is opgelopen tot zo'n 1.300 opvangbeurten. Daarnaast volgden nog 36 jongeren de Nederlandstalige zomerschool bestemd voor anderstaligen. Hiervan waren er 26 afkomstig uit het asielcentrum en 10 andere jongeren wonen in Kapellen".





(FSE)