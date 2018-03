Speelbabbel breidt uit 23 maart 2018

03u02 0

Wegens groot succes starten er dit jaar nog twee nieuwe speelbabbels in Kapellen. Op de speelbabbel verwelkomen twee vrijwilligers, elke woensdag tussen 9.30 uur en 11.30 uur, mama's, papa's of andere familieleden om er te komen spelen met andere kinderen. Gastvrouwen zorgen voor een tasje koffie. Terwijl de kinderen samen spelen, kunnen volwassenen rustig met elkaar praten. Nu komen er twee nieuwe speelbabbels bij. Vanaf 17 april eentje in Putte in de BKO aan de Sint Dionysiusstraat 30 en, vanaf 5 september, eentje in de BKO 't Egeltje aan de Kazerneweg 14 in Hoogboom. De speelbabbels in de lokalen van de BKO aan de Antwerpsesteenweg blijven ook bestaan. Tijdens de schoolvakanties is er geen speelbabbel.