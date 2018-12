Speciaal koor brengt kerstsfeer in Kringloopwinkel Alfons Schryvers

17 december 2018

Ook in de Kapelse Kringloopwinkel, aan de Kapelsestraat 237, hebben de kerstinkopen haar intrede gedaan. Dat gebeurde onder begeleiding van het opvallende koor “Allemaal Zangers”. Het is lokaal koor dat open staat voor jong en oud, voor mensen met en zonder beperking. Het koor bracht de bezoekers, en klanten, in de eindejaarssfeer. Het initiatief van het koor gaat uit van de vzw’s Ludentia vrije tijd en Cadensa. Bedoeling is om samen, en onder leiding van een professionele dirigent, mensen gewoon te laten zingen. Met dit initiatief wil men mensen met een beperking samen brengen met anderen om samen te zingen. Zo kan de kloof tussen beide werelden een stuk kleiner worden en dat is voor iedereen die meedoet een win-win-situatie. Het koor bestaat uit een vijftien zangers die elk een individuele begeleiding krijgen. Om de twee weken is er op woensdag van 18.30 tot 20.30 een repetitie in de lokalen van Candensa in de zijgebouwen van het kasteel Ravenhof, Oudbroek 2 in Stabroek-Putte. Info over de samenstelling en werking van het koor op www.cadensavzw.be. of www.ludentia.be