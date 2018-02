Sp.a-afdelingen vragen fietstunnel onder A12 13 februari 2018

De sp.a-afdelingen van Kapellen en Stabroek willen dat er dringend werk gemaakt wordt van betere fietsverbindingen naar het havengebied. Een nieuwe fietstunnel, ter hoogte van de Smalle Weg, onder de drukke Havenweg (A12), is volgens hen de beste oplossing.





Volgens sp.a verplaatsen zich dagelijks meer dan 60.000 werknemers naar de haven.





"Een groot deel daarvan moet de files trotseren die ook de dorpskernen van Kapellen en Stabroek onleefbaar maken. Respectievelijk één vierde en één derde van de actieve bevolking uit beide dorpen is werkzaam in de haven" zegt het Stabroekse sp.a-gemeenteraadslid Kim Dorikens. Sp.a Kapellen en Stabroek zijn ervan overtuigd dat het absoluut haalbaar, en betaalbaar, is om op korte termijn betere fietsverbindingen te realiseren. "De Smalle Weg, die langs beide zijden onderbroken wordt door de A12, geeft mogelijkheden" zegt de Kapelse sp.a-voorzitter Tom Namurois. "Als de Smalle Weg aan weerszijden verbonden zou zijn door een fietstunnel onder de A12, ontstaat voor beide gemeenten een vlotte fietsverbinding. Fietsers die zich vandaag vanuit het centrum van Kapellen naar Indaver verplaatsen moeten 14 km afleggen. Met een nieuwe fietstunnel is dat slechts 7,1 km.".





Binnen het Agentschap Wegen en Verkeer bestaan deze plannen al langer maar voor de uitvoering ervan wordt gewacht op de resultaten van een studie over de realisatie van de nieuwe verbindingsweg NX en een logistiek park. (FSE)