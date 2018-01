Sociale woningbouw op kruissnelheid 02u34 0

Aan de Engelselei in Kapellen zijn acht sociale appartementen en één woning ingehuldigd. Hiervoor werd het vroegere parochiecentrum "De Kring" deels afgebroken maar de bestaande gevel is grotendeels behouden. Het project is een realisatie van de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning en heeft ongeveer 1,3 miljoen euro gekost.





De bouwwerken gingen in juli 2015 van start. Op de site werd een binnengebied gecreëerd vanaf de Engelselei tot aan de achterliggende school Klavertje Vier. Deze binnenstraat geeft toegang tot de appartementen en de speelplaats van de school. Het project omvat 1 appartement met 1 slaapkamer, 7 appartementen met 2 slaapkamers en 1 woning met 4 slaapkamers. Met de realisatie van dit nieuwe project zit de sociale woningbouw in Kapellen op kruissnelheid. De afgelopen jaren werden drie projecten opgestart, samen goed voor 45 woongelegenheden en een gezamenlijke investering van meer dan 5 miljoen euro. Voor de toekomst staan er zeker nog twee projecten op de planning. De Ideale Woning kocht de voormalige pastorie aan de Antwerpsesteenweg 237. Die zal plaats maken voor 5 tot 6 nieuwe appartementen. Nadien volgt nog een 3de fase van het project aan de Knotwilstraat met de realisatie van ongeveer 30 woongelegenheden. (FSE)