Snelheidsremmers in Bosdreef Alfons Schryvers

18 december 2018

12u04 0

Uit snelheidscontroles in de Bosdreef is gebleken dat ongeveer de helft van de bestuurders zich niet houdt aan de toegelaten maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Vooral in het gedeelte tussen de Heidestraat en de rotonde, aan de manege, werden snelheden gemeten van 72, 76 en 78 kilometer per uur. Omdat het zicht op de rijweg er beperkt is door enkele bochten zorgde dat voor gevaarlijks situaties voor voetgangers en fietsers. Het Kapelse gemeentebestuur neemt nu maatregelen zegt schepen voor openbare werken Koen Helsen (Open Vld). “Samen met de politie is beslist om er twee snelheidsremmers te plaatsen. We kozen voor twee rijbaankussens die geschrankt worden geplaatst. Dit moet verhinderen dat autobestuurders over de onverharde berm rijden om ze te ontwijken. De bestelling is geplaatst en vermoedelijk eind januari, of begin februari, worden ze geplaatst”.