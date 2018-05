SK Noorse heeft nieuw scorebord 17 mei 2018

Op de terreinen van SK Noorse, aan de Frans De Peuterstraat, in Kapellen zijn twee nieuwe elektronische scoreborden in gebruik genomen. Die geven zowel de stand weer als de nog resterende speeltijd. "We hebben er meteen twee geïnstalleerd. Zowel op het A- als op het B-veld", zegt voorzitter Gert Mertens. Elk scorebord heeft ongeveer 6.000 euro gekost en werd deels betaald door een sponsor. Die kreeg een contract van vijf jaar. De plaatsing gebeurde door vrijwilligers van de club. Met ongeveer 660 voetballertjes is SK Noorse veruit de grootste voetbalclub van Noord-Antwerpen.





(FSE)