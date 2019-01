Sjaal of muts verloren op ijspiste? Misschien ligt ze wel in gemeentehuis Alfons Schryvers

22 januari 2019

12u57 0 Kapellen De ongeveer 16.000 schaatsers die in december of januari een bezoekje brachten aan de Kapelse ijspiste, op het Dorpsplein, zorgden ook voor heel wat verloren, of vergeten voorwerpen. De uitbaters verzamelden alle goederen die zowel aan de ijspiste als in het chalet van de Wintertuin werd teruggevonden.

De collectie bestaat uit heel wat wanten, sjaals, mutsen, jassen of zelfs rugzakken.

Bezoekers van de ijspiste, die iets verloren hebben, kunnen tijdens de openingsuren even langs gaan aan de onthaalbalie van het Gemeentelijk Administratief Centrum aan de Antwerpsesteenweg 130 in Kapellen. Daar kunnen ze, nadat ze een beschrijving van hun verloren voorwerp hebben gegeven, hun eigendom terug ophalen.

Voorwerpen die niet voor 1 maart worden opgehaald, worden aan een goed doel geschonken. Bezoekers die hun identiteitskaart, of kids-ID, vergeten waren na het schaatsen kunnen die oppikken in het kantoor van Politiezone Noord aan de C. Pallemansstraat 57.