Sint feestelijk onthaald in de gemeente Alfons Schryvers

26 november 2018

De Kapelse burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) heeft, samen met leden van zijn schepencollege, de Sint feestelijk onthaald in het winkelcentrum Promenade. De burgemeester stond de Sint op te wachten op het dak van het winkelcentrum om daarna samen af te dalen naar het gelijkvloers. Het was de burgemeester die de Sint meegaf dat er geen stoute kinderen in zijn gemeente wonen. Hij gaf de Sint ook mee dat Kapellen een kindvriendelijke gemeente is en dat heel wat kinderen zich de afgelopen zomer hebben kunnen uitleven in de nieuwe fontein op het Dorpsplein. Tijdens zijn rondgang in het winkelcentrum deelden drie Zwarte Pieten kwistig snoepjes uit. Daarna schoven enkele honderden kinderen geduldig aan om de Sint persoonlijk te begroeten en om hem al dan niet een tekening te overhandigen.