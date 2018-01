Sepp is beste junior-journalist 26 januari 2018

03u03 0

Naar jaarlijkse traditie organiseerde het Davidsfonds, afdeling Putte-Grens, haar junior-journalistenwedstrijd. In totaal namen 109 kinderen van 5 klassen van de Putse Knipoog deel. Zij maakten allemaal een verhaal rond het thema "Vriendschap". Winnaar werd Sepp Cornelissen (6B) met zijn verhaal "Belleke Trek".Alle laureaten kregen een boek en Sepp is al zeker van zijn deelname aan de Provinciale junior-journalistenwedstrijd die wordt gehouden in mei.





(FSE)