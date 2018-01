Senioren voelen zich thuis op ontspanningsnamiddag 02u25 0 Foto Alfons Schryvers

Het is al jaren een gewoonte dat Kapelse senioren uitgenodigd worden voor een verzorgde maaltijd gevolgd door een dansnamiddag. Het initiatief werd verdeeld over twee dagen. De eerste dag was bestemd voor bezoekers van het dienstencentrum Ertbrandje in Putte-Kapellen en de tweede dag had plaats in feestszaal 't Bruggeske en was bestemd voor senioren van Kapellen-centrum. In twee dagen tijd genoten in totaal meer dan vierhonderd senioren van een aangename, en ontspannende, namiddag. De muziek werd verzorgd door Paul Van Dessel, een bekende entertainer in de regio.





(FSE)