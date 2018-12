Senioren vieren samen Kerstmis Alfons Schryvers

20 december 2018

15u30 1

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde het OCMW van Kapellen kerstfeesten in zowel het dienstencentrum ’t Bruggeske, in Kapellen-centrum, als in het dienstencentrum ’t Ertbrandje, te Putte-Kapellen. Samen goed om meer dan vierhonderd senioren een aangename namiddag te bezorgen. Voor de organisatie kon gerekend worden op medewerking van vrijwilligers en het personeel van het dienstencentrum. De bediening en het afruimen werd ook gedaan door vijf bewoners van het asielcentrum. Op deze manier wil de gemeente een steentje bijdragen in het integratieproces van mensen die in het asielcentrum verblijven. Ook veel senioren konden het initiatief waarderen. Voor de muziek tekende dj Hubert van Radio Minerva.