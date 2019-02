Senioren nemen met feestnamiddag afscheid van dienstencentrum ‘t Bruggeske Alfons Schryvers

15u02 0 Kapellen Na de feestzaal sluit nu ook het Kapelse dienstencentrum ’t Bruggeske aan de Hoevensebaan 12 officieel de deuren. Na het laatste feestmiddagmaal voor senioren was er een optreden van de Boomse Harmonicaïsten. Samen met dansende senioren zorgden ze voor een einde in schoonheid.

Vanaf 25 februari krijgt dienstencentrum ’t Bruggeske, tot de opening van het gloednieuwe dienstencentrum, onderdak in de C. Pallemansstraat, nabij gemeentehuis Beukenhof. De kookploeg van ’t Bruggeske verhuist tijdelijk naar het Ekerse Woonzorgcentrum Sint-Vincentius. Daar worden alle warme maaltijden klaargemaakt om ze nadien warm te transporteren naar het tijdelijke dienstencentrum in de C. Pallemansstraat. Gemiddeld zorgt de kookploeg dagelijks voor ongeveer 80 warme maaltijden. In het tijdelijke dienstencentrum zijn alle functies beschikbaar. Zowel de feestzaal als het dienstencentrum worden gesloopt vanaf maart 2019. Tot september 2021 volgen dan de bodemsanering, de bouw van de ondergrondse parking, het Administratief Centrum en het nieuwe dienstencentrum.