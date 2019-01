Senioren nemen afscheid van ’t Bruggeske Alfons Schryvers

11 januari 2019

Met een nieuwjaarsdrink, aangevuld met een dansnamiddag, hebben de Kapelse senioren afscheid genomen van feestzaal ’t Bruggeske. Ook de tientallen vrijwilligers van het dienstencentrum werden hiervoor uitgenodigd. Bezoekers konden van de gelegenheid gebruik maken om een persoonlijke boodschap op de muren te schrijven en begin volgende maand beginnen de afbraakwerken aan zowel de feestzaal als aan het dienstencentrum zelf. In 2021 moet het nieuwe dienstencentrum klaar zijn. Het dienstencentrum verhuist eind februari naar een nieuwe locatie. Op de site van het GO! Technisch Atheneum, aan de Christiaan Pallemansstraat. wordt een tijdelijk dienstencentrum opgetrokken bestaande uit een containerdorp. Dat is makkelijk te bereiken via de parking van gemeentehuis Beukenhof, waar ook auto’s en fietsen kunnen worden gestald. De toegang is rolstoel- en rollatortoegankelijk. Het restaurant is er vanaf eind februari in gebruik met Sodexo als vaste maaltijdpartner. De maaltijden worden vers bereid in de keuken van woonzorgcentrum Sint-Vincentius (Ekeren) en warm naar Kapellen gebracht. Alle geplande activiteiten blijven gewoon doorgaan. Sommige vinden plaats op de nieuwe plek, andere op verschillende locaties in het centrum van Kapellen.